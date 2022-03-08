Він відзначив, що ми віримо і боремось за майбутнє своє та Європи. Натомість щодо країни-агресорки все навпаки, інформує 24 канал.

До теми Слово "війна" звучатиме, бо це – правда, – Зеленський про скандал з ООН

Світ не вірить у майбутнє Росії, не говорить про нього. Жодного слова, жодної перспективи. Вони все розуміють. Вони говорять про нас і допомагають нам,

– сказав Зеленський.

Також президент запевнив, що світ готується підтримувати нашу відбудову після війни. Адже всі побачили, що для народу, який так героїчно захищається обов'язково настане "після війни".



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