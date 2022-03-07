Мир оказался корыстным, слабым и коррумпированным, а мы – великий народ

Напишу вам, потому что у меня есть 15 мин, которые мне подарила моя армия. Как скоро будет выглядеть Украина? Я знаю, и вам скажу.

Украина будущего

Мы спроектируем и построим новые замечательные, удобные, дружелюбные к человеку и архитектурно совершенные города и городки. Мы построим новые школы, сады, библиотеки, клиники, детские и спортивные площадки.

Важно Мы очень сильно заставили россиян вспотеть

Мы спроектируем и насадим скверы и парки. Мы грамотно отреставрируем все, что в этом будет нуждаться там, где это сохранилось. Мы засеем все поля. Мы будем вдохновенные и радостно уставшие работать бок о бок.

О нас будут снимать фильмы, ставить спектакли и делать фотовыставки. Мы будем сортировать мусор, использовать энергию солнца и ветра. Мы станем технологичными, экологичными и эстетичными.

Мы почистим землю от металла и крови. Мы построим новую "Мрию"... Три новых "Мриии"! Мы посадим, черт возьми, миллиард деревьев. Это будет величайший пантеон для погибших. Это будет самая большая награда для оставшихся.

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Мир – в долгу

И этот счет нам оплатит мир. Потому что он должен. Потому что он, этот мир, оказался корыстным, слабым и коррумпированным, несмотря на все его наставления и менторство по отношению к нам. А мы – великий народ. Благодарный, конечно, но с хорошей памятью. У нас все посчитано.

Я не знаю, когда точно это будет, однако точно знаю, что это будет, и мы будем свидетелями такой Украины. Спасибо ВСУ.

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