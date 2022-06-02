Мир с россиянами всегда временный, есть только один путь победы над ними

Отвратительная, лживая, агрессивная страна. Никогда не была другой. Меняла маски, но не менялась по существу.

Страшная жертва ради будущего

И нет возможности уйти в сторону, не общаться, не иметь ничего общего. Да не работает. Просто перестать стрелять, построить стену, умаслить не удастся. Не то пальто.

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Работает только так, как сейчас. Потратить тысячи жизней для того, чтобы вынудить врага отступить. Убивать столько оккупантов, чтобы потери стало невозможно игнорировать. Перемалывать батальонно-тактическую группу за батальонно-тактической группой, бригаду за бригадой. В промышленных масштабах. Не дать забрасывать себя мясом.

Желанный мир никогда не будет вечным

Но это еще не все. Войну нужно кормить. Нужна здоровая экономика. У нас сверхтяжелые разрушения инфраструктуры. Ее нужно восстанавливать, но как это делать под ракетными ударами?

Эту проблему никак не решить. Только полным уничтожением врага и продолжительным строительством и восстановлением в мирных условиях.

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Ребус. Здесь эмоции не помогут. Здесь нужен четкий план и понимание того, что мир с врагом всегда временный. При первой возможности ударят нас в спину. Традиционно для них. Ожидаемо для нас.

Впереди – сложные годы. Время нестандартных решений и ратных подвигов. Терпения нам. Терпения и силы.

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