Эти особые фотографии сделали фотографы из разных стран мира. Они фиксируют последствия войны в Украине.

Важно Польша поможет Украине укрепить обороноспособность

Щемящие фотографии войны России с Украиной

Фотографии, сделанные иностранными фотографами / Фото Kaoru Ng, Manu Brabo, Juan Carlos, David Guttenfelder

Владимир Зеленский отмечает, что все адекватные люди в мире понимают, что Украина точно победит. И Европа будет находиться в безопасности. Главное – сделать выводы из этой войны. Иностранные партнеры должны понять, что нельзя сотрудничать с пренебрегающими международным правом.

Мир у нас снова будет. Мы его восстановим. Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире. Безопасность в Европе тоже снова будет. Но должна исчезнуть одна вещь. Это сохранение отношений – как политических, так и бизнесовых – любой ценой с тем, кто не уважает международное право и не признает договоров, которые сам подписывает, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Сегодня, 5 мая, президент выступал на Международной донорской конференции высокого уровня в Варшаве. Там он призвал европейских политиков дать Украине статус кандидата на членство в ЕС. Ведь полномасштабное вторжение, которое совершила Россия, должно было поколебать единую Европу. Поэтому нужно объединяться, чтобы нанести еще более мощный ответ.

Кроме того, Владимир Зеленский недавно провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Они договорились оставить прошлые проблемы позади и сосредоточиться на сотрудничестве.

Скандал с визитом Штайнмайера в Украину

12 апреля Штайнмайер убеждал, что украинские власти якобы отказались провести с ним встречу в Киеве. В этот момент президент ФРГ находился с визитом в Польше. Это заявление вызвало определенную напряженность в отношениях между Украиной и Германией.

отказались провести с ним встречу в Киеве. В этот момент президент ФРГ находился с визитом в Польше. Это заявление вызвало определенную напряженность в отношениях между Украиной и Германией. Впрочем, уже 13 апреля Владимир Зеленский подчеркнул, что не было ни одного официального запроса по поводу визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину.

по поводу визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину. Впоследствии вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек также раскритиковал Украину. По его словам, отказ от визита был большой дипломатической ошибкой.

Ситуацию удалось наладить. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что напряженность удастся решить в дипломатических кругах: Украина уважает президента Германии и не заинтересована в эскалации отношений между странами.

Стоит добавить, что именно Франк-Вальтер Штайнмайер поддерживал неоднозначный проект "Северный поток-2" и был одним из деятелей, которые разделяли политику сближения Запада с Россией. Именно поэтому якобы украинские власти не хотели встречаться с президентом ФРГ.

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