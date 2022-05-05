Ці особливі світлини зробили фотографи з різних країн світу. Вони фіксують наслідки війни в Україні.

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Щемливі фотографії війни Росії з Україною

Світлини, зроблені іноземними фотографами в Україні / Фото Kaoru Ng, Manu Brabo, Juan Carlos, David Guttenfelder

Володимир Зеленський наголошує – усі адекватні люди у світі розуміють, що Україна точно переможе. І Європа перебуватиме в безпеці. Головне – зробити висновки з цієї війни. Іноземні партнери мають зрозуміти, що не можна співпрацювати з тим, хто зневажає міжнародне право.

Мир у нас знову буде. Ми його відновимо. Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі. Безпека у Європі також знову буде. Але має зникнути одна річ. Це збереження відносин – як політичних, так і бізнесових – за будь-яку ціну із тим, хто не поважає міжнародне право та не визнає договорів, які сам підписує, – наголосив Володимир Зеленський.

Додамо, сьогодні, 5 травня, президент виступав на Міжнародній донорській конференції високого рівня у Варшаві. Там він закликав європейських політиків якнайшвидше дати України статус кандидата на членство в ЄС. Адже повномасштабне вторгнення, яке зробила Росія, мало похитнути єдину Європу. Тому потрібно об'єднуватися, щоб завдати ще потужнішу відповідь.

Окрім того, Володимир Зеленський нещодавно провів телефонну розмову із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вони домовилися залишити минулі негаразди позаду й зосередитися на співпраці.

Скандал з візитом Штайнмаєра до України

12 квітня Штайнмаєр переконував, що українська влада нібито відмовилася провести з ним зустріч у Києві. В цей момент президент ФРН перебував з візитом у Польщі. Ця заява спричинила певну напруженість у відносинах між Україною та Німеччиною.

відмовилася провести з ним зустріч у Києві. В цей момент президент ФРН перебував з візитом у Польщі. Ця заява спричинила певну напруженість у відносинах між Україною та Німеччиною. Утім, вже 13 квітня Володимир Зеленський наголосив, що не було жодного офіційного запиту щодо візиту Франка-Вальтера Штайнмаєра до України.

щодо візиту Франка-Вальтера Штайнмаєра до України. Згодом віцеканцлер ФРН Роберт Габек також розкритикував України. За його словами, відмова від візиту була великою дипломатичною помилкою.

Ситуацію вдалося налагодити. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що напруженість вдасться розв’язати у дипломатичних колах: Україна поважає президента Німеччини і не зацікавлена в ескалації відносин між країнами.

Варто додати, що саме Франк-Вальтер Штайнмаєр підтримував неоднозначний проєкт "Північний потік-2" та був одним з тих діячів, які поділяли політику зближення Заходу та Росії. Саме через це нібито українська влада не хотіла зустрічатися з президентом ФРН.

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