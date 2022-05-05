Ці особливі світлини зробили фотографи з різних країн світу. Вони фіксують наслідки війни в Україні.
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Щемливі фотографії війни Росії з Україною
Світлини, зроблені іноземними фотографами в Україні / Фото Kaoru Ng, Manu Brabo, Juan Carlos, David Guttenfelder
Володимир Зеленський наголошує – усі адекватні люди у світі розуміють, що Україна точно переможе. І Європа перебуватиме в безпеці. Головне – зробити висновки з цієї війни. Іноземні партнери мають зрозуміти, що не можна співпрацювати з тим, хто зневажає міжнародне право.
Мир у нас знову буде. Ми його відновимо. Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі. Безпека у Європі також знову буде. Але має зникнути одна річ. Це збереження відносин – як політичних, так і бізнесових – за будь-яку ціну із тим, хто не поважає міжнародне право та не визнає договорів, які сам підписує, – наголосив Володимир Зеленський.
Додамо, сьогодні, 5 травня, президент виступав на Міжнародній донорській конференції високого рівня у Варшаві. Там він закликав європейських політиків якнайшвидше дати України статус кандидата на членство в ЄС. Адже повномасштабне вторгнення, яке зробила Росія, мало похитнути єдину Європу. Тому потрібно об'єднуватися, щоб завдати ще потужнішу відповідь.
Окрім того, Володимир Зеленський нещодавно провів телефонну розмову із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вони домовилися залишити минулі негаразди позаду й зосередитися на співпраці.
Скандал з візитом Штайнмаєра до України
- 12 квітня Штайнмаєр переконував, що українська влада нібито відмовилася провести з ним зустріч у Києві. В цей момент президент ФРН перебував з візитом у Польщі. Ця заява спричинила певну напруженість у відносинах між Україною та Німеччиною.
- Утім, вже 13 квітня Володимир Зеленський наголосив, що не було жодного офіційного запиту щодо візиту Франка-Вальтера Штайнмаєра до України.
- Згодом віцеканцлер ФРН Роберт Габек також розкритикував України. За його словами, відмова від візиту була великою дипломатичною помилкою.
- Ситуацію вдалося налагодити. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що напруженість вдасться розв’язати у дипломатичних колах: Україна поважає президента Німеччини і не зацікавлена в ескалації відносин між країнами.
Варто додати, що саме Франк-Вальтер Штайнмаєр підтримував неоднозначний проєкт "Північний потік-2" та був одним з тих діячів, які поділяли політику зближення Заходу та Росії. Саме через це нібито українська влада не хотіла зустрічатися з президентом ФРН.
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