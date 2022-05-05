Зеленський зазначив, що набуття статусу кандидата має відбутись за спеціальною скороченою процедурою та саме зараз, під час війни, передає 24 канал.

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Потрібен швидкий рух України у Європейський Союз через статус кандидата. Ця війна Росії проти України планувалася як прелюдія до удару по об'єднаній Європі. Більше об'єднання – це потужна відповідь,

– сказав глава держави.

Не обіцянками, а практичними кроками

У своїй промові Зеленський сказав, що членство України в ЄС має бути абсолютною реальністю, а не просто обіцянками чи перспективою.

Я знаю, що ми до цих кроків готові. І ви також це знаєте. І впевнений, що більшість із вас, європейських лідерів, також до цього готова,

– наголосив Зеленський.

Додамо, що у Варшаві відбулась Міжнародна донорська конференція високого рівня, яка присвячена збору коштів для України на тлі російського вторгнення. Конференція ініційована Польщею та Швецією за підтримки Європейського Союзу.

Про що ще говорив Володимир Зеленський

Під час виступу глава держави акцентував не лише на отриманні Україною статусу кандидата в ЄС.

Він сказав, що після вже десяти тижнів повномасштабної війни Росії проти України ця зустріч доводить, що Україна, Європа і весь вільний світ зараз на шляху до спільної перемоги.

Наша держава зберігає повну функціональність. Наш континент об'єднаний. Мільйони й мільйони людей у світі підтримують нас заради того, щоб тиранія програла,

– наголосив президент України.

Свобода обов’язково переможе

За словами Зеленського, попри те, що ЗСУ на фронті героїчно і хоробро захищають свободу, на те, чим завершиться війна, впливає й багато інших факторів.

Ідеться про економіку, фінансову та гуманітарну підтримку, здатність забезпечити нормальне життя та відбудову того, що зруйнував ворог.

"Саме так свобода виграє. Саме тому ця конференція важлива для всіх у Європі. І стратегічно важлива, і тактично", – додав глава держави.

Зеленський наголосив на важливості фінансового ресурсу для того, аби українці були забезпечені всім необхідним, поки війна ще триває. Також він розповів і про масштабний План відновлення України. Але для цього нашій державі необхідний стратегічний міжнародний план підтримки, який буде сучасним аналогом історичного Плану Маршалла.

Він зазначив, що всі інвестиції у відновлення – гроші, технології, фахівці та можливості для зростання будуть водночас інвестиціями у стабільність усього Центру та Сходу Європи.

Відновлення України зараз має стати таким же історичним прикладом для нашого часу й майбутнього, яким свого часу стало відновлення європейських країн після Другої світової війни,

– зауважив Зеленський.

Глава держави висловив вдячність усім учасникам конференції, які підтримують Україну у цій війні та разом виступають за вільне та демократичне життя для мільйонів людей у всьому світі.

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