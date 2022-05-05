Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Денис Шмигаль поділився деталями зустрічі з прем'єром Польщі.

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Подяка за допомогу

Денис Шмигаль написав, що на зустрічі з Матеушем Моравецьким він подякував за значну фінансову допомогу Україні та всебічну підтримку, в тому числі зброєю.

Збільшення експорту з України

Зокрема, прем'єри обговорили можливості збільшення експорту з України до Польщі. Зазначається, що блокування терористичною Росією українських морських портів може спричинити світову продуктову кризу.

Шмигаль запропонував створити "зелені коридори" на українсько-польському кордоні для експорту зерна.

Санкції проти Росії

Прем'єр-міністр України зазначив, що серед основних питань цієї зустрічі було посилення санкцій проти Росії та конфіскація заморожених російських активів.

У майбутньому це має стати новою моделлю світової безпеки, щоб агресор знав, що всі його активи будуть конфісковані та передані постраждалій країні. Маємо реалізувати це разом,

– зазначив Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що з нагоди Дня Конституції у Польщі, яке відзначають 3 травня, президент Володимир Зеленський звернувся до польського народу та подякував за ту допомогу, яку вони надають українцям.

Як Польща підтримує Україну

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