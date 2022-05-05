Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Денис Шмыгаль поделился деталями встречи с премьером Польши.
Читайте также Не Байден и не Джонсон: к кому из мировых лидеров лучше всего относятся украинцы
Благодарность за помощь
Денис Шмыгаль написал, что на встрече с Матеушем Моравецким он поблагодарил за значительную финансовую помощь Украине и всестороннюю поддержку, в том числе оружие.
Увеличение экспорта из Украины
В частности, премьеры обсудили возможность увеличения экспорта из Украины в Польшу. Отмечается, что блокирование террористической Россией украинских морских портов может повлечь за собой мировой продуктовый кризис.
Шмыгаль предложил создать "зеленые коридоры" на украинско-польской границе для экспорта зерна.
Санкции против России
Премьер-министр Украины отметил, что среди основных вопросов этой встречи было ужесточение санкций против России и конфискация замороженных российских активов.
В будущем это должно стать новой моделью мировой безопасности, чтобы агрессор знал, что все его активы будут конфискованы и переданы пострадавшей стране. Должны реализовать это вместе,
– отметил Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что по случаю Дня Конституции в Польше, который отмечают 3 мая, президент Владимир Зеленский обратился к польскому народу и поблагодарил за помощь, которую они оказывают украинцам.
Как Польша поддерживает Украину
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Польша передала Украине модернизированные танки Т-72, чтобы украинцы мощнее уничтожали мирового врага.
- Польша заявила, что готова защищать воздушное пространство Словакии, когда та прекратит использование самолетов МиГ-29 и займется поставками советских самолетов в Украину.
- Польша еще раз подает руку помощи бежавшим от войны украинцам и продлевает еще на месяц право бесплатно пользоваться поездами. Не платить за поездку в поезде можно будет до 31 мая.
- В соседней Польше согласились выступить гарантом безопасности Украины рядом с другими странами. По словам главы Бюро международной политики польского президента Якуба Кумоха, Варшава не поддержит ни одного мирного соглашения, которое будет означать потерю Украиной территорий.
Вас это может заинтересовать – выступление Зеленского на донорской конференции в поддержку Украины в Варшаве: смотрите видео