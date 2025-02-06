Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что мир через силу возможен, однако неизвестно, к кому именно ее применят. По его словам, мир через справедливость является более надежным, ведь Владимир Путин пытается оправдывать свою агрессию вроде бы какой-то высокой целью.

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Позиция Украины на переговорах

Борис Тизенгаузен подчеркнул, что пока нет конкретных пунктов относительно того, как Трамп видит завершение российско-украинской войны, однако его риторика в отношении нашего государства довольно оптимистична.

Обратите внимание! Спецпредставитель президента США Кит Келлог опроверг информацию о представлении "мирного плана Трампа" на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув, что это прерогатива самого президента США. По его словам, американская делегация проведет встречи с европейскими лидерами и передаст полученную информацию Трампу для подготовки его плана.

Политтехнолог также отметил, что Украину во времена Джо Байдена просили не атаковать российские НПЗ, однако это было ошибочное решение. Такие действия Сил обороны могли бы разрушить нефтеперерабатывающую отрасль России.

Из-за этого (у оккупантов – 24 Канал) уменьшилось бы количество денег, которую Путин тратит на войну,

– высказался он.

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог ранее отмечал, что российско-украинскую войну можно завершить за 100 дней. Тизенгаузен подчеркнул, что очень странным является тот факт, что и Россия, и Украина, вероятно, должны уступать украинскими территориями, которые оккупировала страна-агрессор.

Надо быть реалистами и понимать, что в мировой политике нет справедливости. С Трампом надо общаться, понимая чего хочет он (в контексте Украины – 24 Канал),

– высказался политтехнолог.

Он добавил, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины является наличие мощного оружия, которое может угрожать Москве.