Мир летит в ад: Ярош написал гомофобный пост и осудил "гомосексуальную диктатуру"

Лидер национального движения "ДИЯ", бывший народный депутат Дмитрий Ярош выступил против "гомосексуальной диктатуры" и заявил, что никогда не видел на фронте геев. В то же время, ему показали фото, где он стоит рядом с ветераном АТО и открытым геем – Виктором Пилипенко.

По мнению Яроша, которым он поделился на своей странице в фейсбуке, "гомосексуальная диктатура" является причиной снижения численности населения Украины, что он назвал "геноцидом".

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Гомосексуалисты и другие извращенцы стали "нормальным явлением". Они захватывают власть и навязывают людям свою "повестку дня" – сатанинскую. Молоденькие девочки-функционерки, которые неизвестно как и почему становилист министрами, говорят и воплощают в жизнь так называемое "гендерное равенство". На самом деле это – легализация извращенцев,

— заявил Дмитрий Ярош.

Экс-нардеп подчеркнул, что, как христианин, не собирается кого-то судить и влезать к кому-то "в постель", но не готов больше молчать.

В комментариях к сообщению у Яроша спросили, считает ли он своими собратьями представителей ЛГБТ, которые воевали на Донбассе.

Он ответил, что не видел на фронте геев, или лесбиянок, а если такие и были, то они "не защитники Украины".

В ответ на это, Ярошу показали фото, где рядом с ним стоит ветеран АТО и экс-доброволец батальона "Донбасс" – открытый гей Виктор Пилипенко.



Виктор Пилипенко (позади Яроша, с закрытыми глазами) / скриншот с фейсбук-страницы Дмитрия Резниченко