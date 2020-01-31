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      Мир летит в ад: Ярош написал гомофобный пост и осудил "гомосексуальную диктатуру"

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      Дмтро Ярош выступил против геев и лесбиянок / pravyysektor.info

      Лидер национального движения "ДИЯ", бывший народный депутат Дмитрий Ярош выступил против "гомосексуальной диктатуры" и заявил, что никогда не видел на фронте геев. В то же время, ему показали фото, где он стоит рядом с ветераном АТО и открытым геем – Виктором Пилипенко.

      По мнению Яроша, которым он поделился на своей странице в фейсбуке, "гомосексуальная диктатура" является причиной снижения численности населения Украины, что он назвал "геноцидом".

      Знайте больше: Как украинцы относятся к ЛГБТ-маршам: опрос

      Гомосексуалисты и другие извращенцы стали "нормальным явлением". Они захватывают власть и навязывают людям свою "повестку дня" – сатанинскую. Молоденькие девочки-функционерки, которые неизвестно как и почему становилист министрами, говорят и воплощают в жизнь так называемое "гендерное равенство". На самом деле это – легализация извращенцев,
      — заявил Дмитрий Ярош.

      Экс-нардеп подчеркнул, что, как христианин, не собирается кого-то судить и влезать к кому-то "в постель", но не готов больше молчать.

      В комментариях к сообщению у Яроша спросили, считает ли он своими собратьями представителей ЛГБТ, которые воевали на Донбассе.

      Он ответил, что не видел на фронте геев, или лесбиянок, а если такие и были, то они "не защитники Украины".

      В ответ на это, Ярошу показали фото, где рядом с ним стоит ветеран АТО и экс-доброволец батальона "Донбасс" – открытый гей Виктор Пилипенко.


      Виктор Пилипенко (позади Яроша, с закрытыми глазами) / скриншот с фейсбук-страницы Дмитрия Резниченко

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Гендерное равенство Вооруженные силы Украины ЛГБТ Дмитрий Ярош
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