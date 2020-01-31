Світ летить у пекло: Ярош написав гомофобний пост і засудив "гомосексуальну диктатуру"
Лідер національного руху "ДІЯ", колишній народний депутат Дмитро Ярош виступив проти "гомосексуальної диктатури" і заявив, що ніколи не бачив на фронті геїв. Водночас, йому показали фото, де він стоїть поруч із ветераном АТО та відкритим геєм – Віктором Пилипенком.
На думку Яроша, якою він поділився на своїй фейсбук-сторінці, "гомосексуальна диктатура" є причиною зниження чисельності населення України, яку він назвав "геноцидом".
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Гомосексуалісти, та інші збоченці, стали "нормальним явищем". Вони захоплюють владу і нав’язують людям свій "порядок денний" – сатанинський. Молоденькі дівчатка-функціонерки, які невідомо як і чому поставали міністерками, говорять і втілюють у життя так звану "гендерну рівність". Насправді це – легалізація збоченців,
— заявив Дмитро Ярош.
Екснардеп наголосив, що, як християнин, не збирається когось судити і влазити до когось "у ліжко", але не готовий більше мовчати.
У коментарях до повідомлення у Яроша запитали, чи вважає він своїми побратимами представників ЛГБТ, які воювали на Донбасі.
Він відповів, що не бачив на фронті геїв, чи лесбійок, а якщо такі й були, то вони "не захисники України".
У відповідь на це, Ярошу показали фото, де поруч з ним стоїть ветеран АТО і ексдоброволець батальйону "Донбас" – відкритий гей Віктор Пилипенко.
Віктор Пилипенко (позаду Яроша, із закритими очима) / скріншот із фейсбук-сторінки Дмитра Різниченка