Мир в Донбассе должен наступить на условиях Украины, – штаб Зеленского

Никто не знает быстрого способа, как закончить 5-летнюю российско-украинскую войну на оккупированном Донбассе. Однако, мир на Востоке должен наступить только на условиях Украины.

Как рассказал представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "112 Украина", предложения России по разрешению конфликта являются неприемлемыми для Украины, поэтому она не согласится на них.

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К сожалению, метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого. Но есть понимание, как надо идти для того, чтобы этот мир настал. И мир должен наступить на условиях Украины. Если пойти по принципу и теми предложениями, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что для патриотов страны такой путь неприемлем,

– отметил Разумков.

В то же время, представитель Зеленского добавил, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса является фактическим признанием со стороны Кремля.

"Фактически, это признание РФ. Если по Крыму они говорили, что оккупировали его, они эту аннексию называют возвращением на родину, то на сегодняшний момент процедурой с упрощением получения российского гражданства они подтверждают, что они являются страной-агрессором в этом процессе", – подчеркнул он.

Как жителям Донбасса будут выдавать паспорта России?

24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:



• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.



• Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории паспорта будут получать только пророссийские боевики.