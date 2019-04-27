13:11
27 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      21:42, 25 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, 25 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Мир на Донбасі повинен настати на умовах України, – штаб Зеленського

      409 Читать новость на русском
      У Зеленського переконані, що мир на Донбасі має настати на умовах України
      У Зеленського переконані, що мир на Донбасі має настати на умовах України / Фото з відкритих джерел

      Ніхто не знає швидкого способу, як закінчити 5-річну російсько-українську війну на окупованому Донбасі. Проте, мир на Сході має настати лише на умовах України.

      Як розповів речник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі "112 Україна", пропозиції Росії щодо вирішення конфлікту є нейприйнятними для України, тому вона не погодиться на них.

      Читайте також: Опублікували "військову доктрину" президента Зеленського

      На жаль, методу, як завтра закінчити війну, немає ні у кого. Але є розуміння, як треба йти для того, щоб цей мир настав. І мир повинен настати на умовах України. Якщо піти за принципом і тими пропозиціями, які лунають від Росії, то можна було б, напевно, прийти до цього миру, але я думаю, що для патріотів країни такий шлях неприйнятний,
      – наголосив Разумков.

      Водночас, речник Зеленського додав, що указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованої частини Донбасу є фактичним зізнанням з боку Кремля.

      "Фактично, це визнання РФ. Якщо по Криму вони говорили, що окупували його, вони цю анексію називають поверненням на батьківщину, то на сьогоднішній момент процедурою зі спрощенням отримання російського громадянства вони підтверджують, що вони є країною-агресором у цьому процесі", – наголосив він.

      Як жителям Донбасу видаватимуть паспорти Росії?24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Спрощена процедура передбачає:

      • Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      • Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      • Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      • Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      blog_ava
      Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень: інструкція з фото
      сьогодні
      4467
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Новини політики Володимир Зеленський Анексія Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      сьогодні , 12:07 Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      Артем Овдієнко 8680
      Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      сьогодні , 08:41 Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      Злой Одессит 2365
      План Путина для Украины
      сьогодні , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 3386
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      26 квітня , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 767
      Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає
      26 квітня , 20:01 Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає
      Світлана Попова 2228
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук