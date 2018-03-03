Мир забыл о кризисе на Донбассе, – помощник генсекретаря ООН

Мировую общественность стоит лучше информировать о ежедневном насилии и жизненных условиях на востоке Украины. Ведь сейчас мир немного забыл о проблеме на Донбассе.

Об этом сказала помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер на европейской конференции, посвященной гуманитарному кризису на востоке Украины, сообщает "Голос Америки".

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"Этот кризис разгорелся во дворе Европы, но она в основном забыта миром ... Мы должны лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии и жизненных условиях на востоке Украины, затрагивающие миллионы людей", – заявила Мюллер.

По ее словам, в результате военных действий были повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водоснабжения и электроснабжения.

"Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая несостоятельность не может положить конец конфликту, продолжает заставлять 4,4 миллиона украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания и делать невозможные выборы", – предупреждала она.