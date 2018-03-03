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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світ забув про кризу на Донбасі, – помічник генсекретаря ООН

325 Читать новость на русском
Урсула Мюллер
Урсула Мюллер / Фото з відкритих джерел

Світову громадськість варто краще інформувати про щоденне насильство та життєві умови на сході України. Адже нині світ дещо забув про проблему на Донбасі.

Про це сказала помічник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер на європейській конференції, присвяченій гуманітарній кризі на сході України, повідомляє "Голос Америки".

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"Ця криза розгорілася на подвір’ї Європи, але вона здебільшого забута світом…Ми повинні краще інформувати світову громадськість про щоденне насильство та життєві умови на сході України, що зачіпають мільйони людей", – заявила Мюллер.

За її словами, внаслідок військових дій були пошкоджені тисячі будинків, сотні лікарень, шкіл та об'єктів водопостачання та електропостачання.

"Незліченні угоди про припинення вогню не спрацювали, і саме ця політична неспроможність не може покласти край конфлікту, продовжує змушувати 4,4 мільйона українців, що постраждали від конфлікту, переносити щоденні страждання та зробити неможливі вибори", – попереджала вона.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі ООН
Джерело: 24 Канал
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