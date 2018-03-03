Світ забув про кризу на Донбасі, – помічник генсекретаря ООН

Світову громадськість варто краще інформувати про щоденне насильство та життєві умови на сході України. Адже нині світ дещо забув про проблему на Донбасі.

Про це сказала помічник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер на європейській конференції, присвяченій гуманітарній кризі на сході України, повідомляє "Голос Америки".

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"Ця криза розгорілася на подвір’ї Європи, але вона здебільшого забута світом…Ми повинні краще інформувати світову громадськість про щоденне насильство та життєві умови на сході України, що зачіпають мільйони людей", – заявила Мюллер.

За її словами, внаслідок військових дій були пошкоджені тисячі будинків, сотні лікарень, шкіл та об'єктів водопостачання та електропостачання.

"Незліченні угоди про припинення вогню не спрацювали, і саме ця політична неспроможність не може покласти край конфлікту, продовжує змушувати 4,4 мільйона українців, що постраждали від конфлікту, переносити щоденні страждання та зробити неможливі вибори", – попереджала вона.