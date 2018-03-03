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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ціною власного життя: комбат розповів про героїчний вчинок воїнів АТО

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Українські воїни на Донбасі
Українські воїни на Донбасі / Соцмережі

Бійці третьої роти 80 бригади, на частку якої припало немало гарячих точок на Донбасі, фактично голими руками зуміли знешкодити 9 терористів, щоправда під час бою два українських воїни загинули.

Про це розповів командир 503 окремого батальйону морської піхоти Вадим Сухаревський з позивним "Барсук" у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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"В минулому році були випадки. У нас є позиція, максимально наближена до позицій супротивника — всього 60 метрів. І в туман їхня ДРГ вистрибувала. Ми поранили трьох, одного вбили. Після цього до нас вже не лазили. А був випадок, за який шість моїх хлопців отримали нагороди: один — орден Богдана Хмельницького, інші — ордени "За мужність" (два з них — посмертно)", – зазначив військовий.

Як зауважив він, під час контрнаступу бійці заскочили в окопи противника та вступили фактично у рукопашний бій.

"В результаті вбили 9 осіб і 16 поранили. А ще вони відбили дві танкові атаки (впритул танк виїжджав на 200 метрів) і флангові атаки з БМП. Так чотири морпіхи на висоті билися. Тому що двоє ще на підході загинули, їх убили чергою з кулемета", – додав Сухаревський.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні Сили України АТО
Джерело: 24 Канал
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