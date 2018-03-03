Ценой собственной жизни: комбат рассказал о героическом поступке воинов АТО

Бойцы третьей роты 80 бригады, на долю которой пришлось немало горячих точек на Донбассе, фактически голыми руками сумели обезвредить 9 террористов, правда во время боя два украинских воина погибли.

Об этом рассказал командир 503 отдельного батальона морской пехоты Вадим Сухаревский с позывным "Барсук" в комментарии ресурсу "Обозреватель".

Читайте также: Янукович сообщил, как можно было помешать войне на Донбассе

"В прошлом году были случаи. У нас есть позиция, максимально приближенная к позициям противника – всего 60 метров. И в туман их ДРГ выпрыгивала. Мы ранили трех, одного убили. После этого к нам уже не лазили. А был случай, за который шесть моих ребят получили награды: один – орден Богдана Хмельницкого, другие – ордена "За мужество" (два из них – посмертно)", – отметил военный.

Как подчеркнул он, во время контрнаступления бойцы заскочили в окопы противника и вступили фактически в рукопашный бой.

"В результате убили 9 человек и 16 ранили. А еще они отбили две танковые атаки (вплотную танк выезжал на 200 метров) и фланговые атаки с БМП. Так четыре морпеха на высоте дрались. Потому что двое еще на подходе погибли, их убили очередью из пулемета", – добавил Сухаревский.