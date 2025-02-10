6 февраля стало известно о прибытии в Украину первой партии бывших французских истребителей Dassault Mirage 2000-5. Эти сверхзвуковые одноместные самолеты модернизировали, чтобы они могли нести крылатые ракеты SCALP/ Storm Shadow, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Как Mirage 2000-5 усилят ВСУ

Ожидается, что истребители расширят возможности Воздушных сил Украины в критический момент, когда ВСУ пытаются удержать линию фронта на востоке и остановить продвижение россиян. Авиация играет важную роль в сдерживании врага, в частности благодаря ударам по российским командным пунктам.

Десяток Mirage 2000 вместе с более 80 F-16 помогут компенсировать потери Воздушных сил. Украинцы потеряли около 100 старых советских самолетов из-за российских ракет.

Обратите внимание! По данным издания, в первую партию истребителей вошли три единицы вместе с обученными пилотами и техниками.

Отмечается, что Mirage могут наносить наземные удары. По информации La Tribune, французы не только адаптировали самолеты Mirage 2000-5 для запусков SCALP, но и для транспортировки авиационных бомб Hammer, которые Украина получает от Франции.

SCALP неоднократно доказывали свою эффективность на фронте. С радиусом действия до 250 километров и двойными боевыми частями, которые могут пробивать бункеры, эти 1300-килограммовые ракеты способны поражать российские штабы.

Журналисты подчеркивают, что Mirage будут полезными только при условии наличия достаточного количества лучших боеприпасов. Пока неясно, сколько SCALP Украина получила от Франции и Италии. Возможно, только около 100. Также неизвестно, сколько ракет осталось в Украине после трех лет жестоких боев.

Французы пытаются прислать больше. Париж выделил 2 миллиарда долларов на производство боеприпасов в этом году, включая новую партию SCALP, многие из которых могут попасть в Украину.

Заметим, что Украина разрабатывает свои собственные новые боеприпасы для глубоких ударов. И хотя они сначала испытываются на старых советских самолетах, таких как бомбардировщики Су-24, возможно, со временем эти боеприпасы также могут вооружить Mirage 2000, позволяя самолетам продолжать боевые действия даже в случае, если запасы SCALP закончатся или уменьшатся.