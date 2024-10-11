Важно не просто количество самолетов, которое предоставят Украине, но и вооружение к ним. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом предположил, что именно сможет получить Киев для новых самолетов.

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Какое оружие к авиации может получить Украина от Франции

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню недавно сообщил, что его страна передаст Украине свои истребители Mirage 2000 в первый квартал 2025 года. Сейчас идет подготовка украинских пилотов и механиков.

Вероятно, эти поставки связаны с невозможностью быстрой передачи F-16, а также с недостатком у нас самолетов, которые могут переносить вооружение, что уже есть у нас: Storm Shadow, SCALP, AASM Hammer. У нас мало Су-24 – около эскадрильи сейчас выполняет задачи. Еще полторы – две эскадрильи к нам могут прийти именно "Миражей",

– отметил Роман Свитан.

Справка. Эскадрилья – подразделение ВВС, состоящее из нескольких военных самолетов и их экипажей. Американская эскадрилья имеет от 12 до 24 самолетов, а украинская – от 12 до 15 самолетов.

В то же время для Украины важно не только получить самолеты, но и оружие к ним. По словам французского министра обороны, переданные Украине самолеты будут оснащены новой техникой, в частности ракетами для воздушно-земляного боя и защитой от радиоэлектронной борьбы.

"Думаю, будет сборная бригада из Су-24 и "Миражей", которые будут выполнять боевую задачу в зависимости от типа оружия, которое нам передадут. Но можно рассчитывать на то, что мы уже имеем. Storm Shadow, SCALP, Hammer могут поднимать и Су-24 и Mirage. Хоть сейчас Mirage модернизируют для работы по наземным целям. Поэтому, думаю, нам дадут наземные средства поражения – "воздух – земля". Это ракеты AGM-65 Maverick и большой спектр авиабомб", – предположил летчик-инструктор.

Кроме того, есть некоторые виды противокорабельных ракет, которые могут нести французские истребители.