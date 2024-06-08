Mirage 2000 – это мощный парк самолетов. Об этом 24 Каналу сказал генерал армии в отставке и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что украинские пилоты могут их достаточно быстро освоить.

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Как Mirage 2000 усилят Украину

Так, для освоения этих самолетов опытным пилотам понадобится 3 – 4 месяца. Эти истребители дополнят парк американских F-16, которые получит Украина и, возможно шведских Gripen.

Это уже будет усиление всей авиации Украины, потому что поставка F-16 будет поэтапной. 24 единицы – это всего 2 эскадрильи, неполный полк, поэтому надо быстрее дополнить другими самолетами французского и шведского производства. И дальше будут поступать другие партии F-16, но это может занять не один год,

– отметил генерал армии в отставке.

Впрочем, если мы говорим за текущий и следующий год, то эти истребители помогут сформировать мощный формат противостояния российской авиации. Они позволят Украине получить преимущества в уничтожении вражеских самолетов и подготовке к наступательным действиям.

Важно, что французские Mirage 2000 не станут альтернативой для американских F-16. Ведь американский самолет может нести мощные ракеты и наносить удары, а Mirage 2000 больше ориентирован на сбивание самолетов.

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