Mirage 2000 – це потужний парк літаків. Про це 24 Каналу сказав генерал армії у відставці та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що українські пілоти можуть їх досить швидко опанувати.

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Як Mirage 2000 посилять Україну

Так, для опанування цих літаків досвідченим пілотам знадобиться 3 – 4 місяці. Ці винищувачі доповнять парк американських F-16, які отримає Україна та, можливо шведських Gripen.

Це вже буде посилення всієї авіації України, бо постачення F-16 буде поетапним. 24 одиниці – це всього 2 ескадрильї, неповний полк, тому треба швидше доповнити іншими літаками французького та шведського виробництва. І далі надходитимуть інші партії F-16, але це може зайняти не один рік,

– зауважив генерал армії у відставці.

Утім, якщо ми говоримо за поточний та наступний рік, то ці винищувачі допоможуть сформувати потужний формат протистояння російській авіації. Вони дозволять Україні отримати переваги у знищенні ворожих літаків та підготовці до наступальних дій.

Важливо, що французькі Mirage 2000 не стануть альтернативою для американських F-16. Адже американський літак може нести потужні ракети та завдавати ударів, а Mirage 2000 більше орієнтований на збиття літаків.

Що відомо про передачу Mirage 2000