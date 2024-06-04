Російська авіація щомісяця скидає на українські позиції і мирні населені пункти близько 3000 керованих бомб. Вони мають радіус дії у понад 60 кілометрів, тобто російські винищувачі-бомбардувальники Су-30, Су-34 та Су-35 можуть випускати свої бомби поза межами досяжності майже усієї української протиповітряної оборони, окрім деяких західних систем.

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Україна навчилась запускати КАБи

Керовані авіаційні бомби (КАБ) вагою 500 і 1000 кілограмів є "диво-зброєю" для росіян, зазначила українська аналітична група Deep State. В українців практично немає протидії. Фактично, Україна не може захиститися від цих атак, але вона може завдавати удару за допомогою власних керованих бомб.

Для цього українські військово-повітряні сили перетворюють свої 40 або 50 уцілілих винищувачів МіГ-29 і, можливо, також десятки винищувачів Су-27 на високоточні планерувальні бомбардувальники. Їх озброїли американськими підвісними бомбами малого радіуса.

Це важлива подія, оскільки крихітні українські Військово-повітряні сили намагаються зрівнятися з нищівною кампанією планерувальних бомбардувань значно більшої російської авіації, яка має сотні Су-30, Су-34 і Су-35 з чотирма або навіть шістьма КАБ на кожній місії.

Є погана новина

Вона полягає в тому, що Україна, ймовірно, не може придбати достатньо SDB (Small Diameter Bomb – бомби малого діаметра) або інших боєприпасів, щоб продовжувати місії своїх МіГів та Су.

Ніхто за межами Пентагону та українських Військово-повітряних сил не знав, що українці мають 130-кілограмові SDB, які працюють на відстані 110 кілометрів під супутниковим наведенням на висувних крилах, поки наприкінці минулого місяця в мережі не з’явилися фотографії, на яких зображено МіГ-29 із шістьма мініатюрними бомбами під крилами.

Що таке SDB та в чому його перевага

SDB має перевагу в тому, що він менший, а також його можна запускати на більшу дальність, ніж JDAM-ER і AASM. Один МіГ чи Су, озброєний SDB, міг би уразити шість цілей за один виліт, і зробити це з великої відстані, таким чином зменшивши ризики для себе бути збитим ворожою ППО.

Не менш важливо, що SDB коштує всього 40 000 доларів за бомбу. Це приблизно така ж вартість, як JDAM-ER, але менше вартості AASM. Низька вартість SDB повинна передбачати більші партії бомб для України.

З інтенсивності ударів російських атак стає очевидним, що промисловість РФ може виробляти близько 3000 комплектів керованих бомб щомісяця. Щоб витратити всі 3000 бомб, потрібно всього кілька десятків Су, кожен з яких запускає по два-чотири КАБ через день протягом місяця.

Україна має достатньо літаків. Ба більше, вже влітку 2024 року наша держава має отримати F-16.

Чому українцям не вистачає бомб

Франція пообіцяла 50 AASM на місяць. Ні Вашингтон, ні Київ не розголошують, скільки JDAM і SDB США надсилають в Україну, але перший контракт, який Пентагон підписав з Boeing на JDAM для України на початку 2023 року, коштував 41 мільйон доларів – цього було достатньо приблизно для тисячі комплектів бомб.

Наступний великий контракт на JDAM був укладений більш ніж через рік.

Малоймовірно, що союзники України передають більше кількох сотень плануючих бомб на місяць. Це потенційно лише десята частина бомб, які знадобляться Україні, щоб зрівнятися з повітряною вогневою потужністю Росії.