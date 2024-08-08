Хэмптон также указал, что после освоения F-16 Украина может рассмотреть переход на F-35, который является одним из самых современных боевых самолетов в мире. Напомним, что Владимир Зеленский официально сообщил о прибытии американских истребителей в Украину в День Воздушных сил Украины.

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Почему Украине стоит сосредоточиться на F-16

Хэмптон выразил мнение, что Украине стоит сосредоточиться на одном типе боевых самолетов, а не распылять усилия на несколько разных. Он считает, что при выборе между различными типами самолетов, такими как Mirage или Gripen, Украине следует отдать предпочтение одному виду, чтобы оптимизировать ресурсы и усилия.

Потому что все эти реактивные самолеты – Mirage, Gripen – имеют одинаковые логистические требования, это достаточно сложные самолеты. И все, что вы делаете, получая три – четыре разных типа самолетов, вы рассеиваете усилия, которые можно было бы приложить к одному,

– отметил подполковник.

Хэмптон также добавил, что если бы в Украине не было войны, то он советовал бы попробовать и другие самолеты, чтобы определить, которые являются комфортными.

Он также подчеркнул, что решение Украины о получении F-16 было правильным и отметил, что есть достаточное количество пилотов, готовых помочь, если бы их попросили. Хэмптон уверен, что после освоения F-16, Украине стоит переходить к F-35.

"Кроме того, как только ваши Воздушные силы освоят F-16, вы сможете переходить к F-35, который действительно заставляет россиян промочить штаны, потому что в мире нет сравнимого самолета с этим", – подчеркнул пилот.