Гемптон також вказав, що після освоєння F-16 Україна може розглянути перехід на F-35, який є одним з найсучасніших бойових літаків у світі. Нагадаємо, що Володимир Зеленський офіційно повідомив про прибуття американських винищувачів до України в День Повітряних сил України.

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Чому Україні варто зосередитися на F-16

Гемптон висловив думку, що Україні варто зосередитися на одному типі бойових літаків, а не розпорошувати зусилля на кілька різних. Він вважає, що при виборі між різними типами літаків, такими як Mirage чи Gripen, Україні слід віддати перевагу одному виду, щоб оптимізувати ресурси та зусилля.

Тому що всі ці реактивні літаки – Mirage, Gripen – мають однакові логістичні вимоги, це досить складні літаки. Й все, що ви робите, отримуючи три – чотири різні типи літаків, ви розсіюєте зусилля, які можна було б докласти до одного,

– зазначив підполковник.

Гемптон також додав, що якби в Україні не було війни, то він радив би спробувати й інші літаки, щоб визначити, які є найкомфортнішими.

Він також підкреслив, що рішення України про отримання F-16 було правильним і зазначив, що є достатня кількість пілотів, готових допомогти, якби їх попросили. Гемптон впевнений, що після освоєння F-16, Україні варто переходити до F-35.

"Окрім того, щойно ваші Повітряні сили освоять F-16, ви зможете переходити до F-35, який справді змушує росіян промочити штани, тому що у світі немає порівняного літака з цим", – наголосив пілот.