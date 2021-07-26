В Словакии протестующие требуют отменить законопроекты, которые предоставляют привилегии вакцинированным. 23 июля митингующие даже пытались ворваться в здание словацкого парламента. Тогда начали обсуждать новые ограничения на время третьей волны пандемии.

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В Греции против вакцинации выступили с иконами

В Афинах вывела на улицы митингующих принудительная вакцинация работников социальной сферы. Примерно 5 тысяч человек без масок вышли на демонстрации близ греческого парламента.

Митингующие размахивали государственными флагами, деревянными крестами и иконами. В ответ полицейские применили водометы и слезоточивый газ.

Во Франции соцсети подняли людей на антиправительственные протесты

Законодательные инициативы французских властей, касающиеся посещения ресторанов, кафе, спортзалов или кинотеатров без санитарной пропуска тоже вызвали протесты. Из-за существенного увеличения количества больных власть стремится как можно быстрее достичь коллективного иммунитета.

Французы подверглись манипуляциям в соцсетях и начали громить центры вакцинации. Они якобы сравнивают с документом о вакцинации циркуляр нацистов 1942 о запрете евреям посещать публичные места. В то же время французский еврей Жозеф Шварц, которому удалось выжить во время Холокоста, резко осудил всплески экстремизма антивакцинаторов.

Я хотел бы выразить свое возмущение тому, что мы видели на этой неделе. Я носил звезду, знаю, что это значит. Я все еще чувствую это своим телом,

– сказал Жозеф Шварц.

В Италии протесты связаны с отпусками

В противовес Франции, протесты в Италии связаны с сезоном отпусков. Основу протестующих составляют ультрас и правые. Митингующие в Риме, Милане и Вероне выступают против решения правительства расширить применение "зеленого паспорта".



В Италии выступили против решения правительства / Фото AFP

С 6 августа нельзя будет путешествовать по стране без ковидного паспорта. Впрочем, как заверили эксперты, за протестами стоит бойкот фармацевтов.

"Это стало настолько чувствительным для тех итальянцев, которые даже несмотря на политические прихоти выходили на протесты. Поэтому на некоторых протестах говорили, что они не то, что против Green Pass так называемого паспорта здоровья, а они против Big Pharm, то есть фармацевтических компаний, которые стоят за тем, что внедряют количество или дозы вакцин, которые должны итальянцы принять", – рассказала доцентка Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктория Вдовиченко.

Австралийцы митингуют против локдауна

Кроме Европы, активизировались протесты против локдауна и в Австралии. Демонстрации состоялись в Сиднее, Мельбурне и Брисбейне. Задержали уже 57 человек.

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Сейчас в Австралии наименьший показатель вакцинации среди стран Запада – лишь 14%. С приходом угрожающего штамма Дельта ситуация с коронавирусом в стране существенно ухудшилась. Австралийские власти называет протесты проявлением эгоизма, поощряя граждан вакцинироваться.

"Что мы видели в Сиднее – конечно, это было эгоистичным самоуничтожением. Этим нельзя достичь какой-либо цели. Это не закончит раньше локдаун, только угрожает дальнейшим локдауном. Эгоистическое поведение не поможет никому", – заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Кризис в стране активизировал колумбийцев

В Южной Америке тоже усилились демонстрации, речи идет о Колумбии, где протесты не утихают с конца апреля. За последнюю неделю арестовали 70 митингующих, большинство из них молодежь и члены профсоюзов.

Колумбийские власти стремятся через новые законы увеличить налоги до 35%. Это при ситуации, когда коронавирус значительно углубил экономический кризис в стране и радикализировал общество. Около 40% населения страны живут за чертой бедности.