В Словаччині протестувальники вимагають скасувати законопроєкти, які надають привілеї вакцинованим. 23 липня мітингувальники навіть намагалися увірватися до будівлі словацького парламенту. Тоді почали обговорювати нові обмеження на час третьої хвилі пандемії.

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В Греції проти вакцинації виступили з іконами

В Афінах вивела на вулиці мітингувальників примусова вакцинація працівників соціальної сфери. Приблизно 5 тисяч людей без масок вийшли на демонстрації поблизу грецького парламенту.

Мітингувальники вимахували державними прапорами, дерев'яними хрестами та іконами. У відповідь поліцейські застосували водомети та сльозогінний газ.

У Франції соцмережі збурили людей на антивладні протести

Законодавчі ініціативи французької влади, які стосуються відвідин ресторанів, кафе, спортзалів чи кінотеатрів без санітарної перепустки теж викликали протести. Через суттєве збільшення кількості хворих влада прагне якнайшвидше досягнути колективного імунітету.

Французи піддалися маніпуляціям в соцмережах й почали громити центри вакцинації. Вони нібито порівнюють з документом про вакцинацію циркуляр нацистів 1942 року про заборону євреям відвідувати публічні місця. Водночас французький єврей Жозеф Шварц, якому вдалося вижити під час Голокосту, різко засудив сплески екстремізму антивакцинаторів.

Я хотів би висловити своє обурення тим, що ми бачили на цьому тижні. Я носив зірку, знаю, що це означає. Я все ще відчуваю це своїм тілом,

– сказав Жозеф Шварц.

В Італії протести пов'язані з відпустками

Напротивагу Франції, протести в Італії пов'язані з сезоном відпусток. Основу протестувальників складають ультрас та праворадикали. Мітингувальники в Римі, Мілані та Вероні виступають проти рішення уряду розширити застосування "зеленого паспорта".



В Італії виступили проти рішення уряду / Фото AFP

З 6 серпня не можна буде мандрувати країною без ковідного паспорта. Втім, як запевнили експерти, за протестами стоїть бойкот фармацевтів.

"Це стало настільки чутливим для тих італійців, які навіть попри політичні забаганки виходили на протести. Тому що на деяких протестах говорили, що вони не те, що проти Green Pass чи так званого паспорту здоров'я, а вони проти Big Pharm, тобто фармацевтичних компаній, які стоять за тим, що впроваджують кількість чи дози вакцин, які мають італійці прийняти", – розповіла доцентка Київського університету імені Бориса Грінченка Вікторія Вдовиченко.

Австралійці мітингують проти локдауну

Окрім Європи, активізувалися протести проти локдауну й в Австралії. Демонстрації відбулися в Сіднеї, Мельбурні та Брісбейні. Затримали вже 57 осіб.

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Наразі в Австралії найменший показник вакцинації серед країн Заходу – лише 14%. З приходом загрозливого штаму Дельта ситуація з коронавірусом в країні суттєво погіршилася. Австралійська влада називає протести проявом егоїзму, заохочуючи громадян вакцинуватися.

"Що ми бачили в Сіднеї – звичайно, це було егоїстичним самознищенням. Цим не можна досягнути жодної мети. Це не закінчить раніше локдаун, лише загрожує подальшим локдауном. Егоїстична поведінка не допоможе нікому", – заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Криза в країні активізувала колумбійців

В Південній Америці теж посилилися демонстрації, мовиться про Колумбію, де протести не вщухають з кінця квітня. За останній тиждень заарештували 70 мітингувальників, більшість з них молодь та члени профспілок.

Колумбійська влада прагне через нові закони збільшити податки аж до 35%. Це при ситуації, коли коронавірус значно поглибив економічну кризу в країні та радикалізував суспільство. Близько 40% населення країни живуть за межею бідності.