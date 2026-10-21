В эфире 24 Канала Валерий Клочок проанализировал данные американского издания The Atlantic о мирных намерениях Белого дома. Спикер подчеркнул, что американский лидер остается последовательным в попытках остановить войну, но пока оказывает гораздо большее давление именно на Киев, чем на Москву.

Почему Трамп форсирует мирные переговоры

Эксперт считает, что действия президента США имеют под собой прежде всего глобальную основу, связанную с азиатским регионом.

Главная его цель, прописанная во внешнеполитической стратегии США, – это сдерживание их стратегического врага, Китая. Трамп очень последователен в этом и активно движется к своей цели,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Зависимость от Европы и риски для соседей

Также Клочок подчеркнул решающую роль западных партнеров в поддержке Украины. По его словам, переговорная позиция украинской стороны сейчас полностью опирается на помощь европейских государств, которые в то же время не готовы к дальнейшей эскалации со стороны РФ.

Готовы ли сегодня страны Европы к эскалации? У меня большие сомнения. Мы готовы, но мы ресурсно зависимы от Европы. Поэтому рассматривать нас отдельно друг от друга не совсем правильно,

– отметил эксперт.

Валерий Клочок обратил внимание и на то, что от российских угроз уже страдают страны Балтии, а Польша опасается предоставлять ракеты для комплексов Patriot из соображений собственной безопасности. В то же время аналитик подытожил, что Украине в любом случае придется продолжать взаимодействие с Трампом как с главой Белого дома.

Ранее американский политик уже заявлял в беседе с прессой, что "Путин больше хочет заключить соглашение, чем Владимир Зеленский".

Что предшествовало

21 октября 2026 года издание The Atlantic сообщило, что Дональд Трамп рассчитывает добиться мирного соглашения между Украиной и Россией к середине декабря на саммите G20 в своем поместье в Майами. По данным журналистов, американский лидер рассматривает вариант усиления давления на Киев с целью добиться уступок, чтобы лично выступить посредником на церемонии подписания документа между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Справка: Саммит G20 в Майами – встреча лидеров стран "Группы двадцати", запланированная на середину декабря 2026 года в гольф–клубе Дональда Трампа в Дорале недалеко от Майами, куда Белый дом официально пригласил как Владимира Зеленского, так и Владимира Путина.