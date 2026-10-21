В ефірі 24 Каналу Валерій Клочок проаналізував дані американського видання The Atlantic щодо мирних намірів Білого дому. Спікер підкреслив, що американський лідер залишається послідовним у спробах зупинити війну, але наразі чинить значно більше тиску саме на Київ, ніж на Москву.

Чому Трамп форсує мирні переговори

Експерт вважає, що дії президента США мають під собою насамперед глобальне підґрунтя, пов'язане з азійським регіоном.

Головна в нього ціль, та, що прописана в зовнішньополітичній стратегії США – це стримання їхнього стратегічного ворога, Китаю. Трамп дуже послідовний у цьому і рухається активно до своєї мети,

– наголосив Валерій Клочок.

Залежність від Європи та ризики для сусідів

Також Клочок акцентував на вирішальній ролі західних партнерів у підтримці України. За його словами, переговорна позиція української сторони зараз повністю тримається на допомозі європейських держав, які водночас не готові до подальшої ескалації з боку РФ.

Чи готові до ескалації сьогодні країни Європи? Я маю великий сумнів. Ми готові, але ми ресурсно залежні від Європи. Тому нас розглядати окремо одне від одного не зовсім правильно,

– зазначив експерт.

Валерій Клочок звернув увагу й на те, що від російських загроз вже потерпають країни Балтії, а Польща побоюється надавати ракети для комплексів Patriot через власні безпекові міркування. Водночас аналітик резюмував, що Україні у будь-якому разі доведеться продовжувати взаємодію з Трампом як із главою Білого дому.

Раніше американський політик уже стверджував під час спілкування з пресою, що Путін більше хоче укласти угоду, ніж Володимир Зеленський.

Що передувало

21 жовтня 2026 року видання The Atlantic повідомило, що Дональд Трамп розраховує домогтися мирної угоди між Україною та Росією до середини грудня на саміті G20 у своєму маєтку в Маямі. За даними журналістів, американський лідер розглядає варіант посиленого тиску на Київ задля поступок, щоб особисто стати посередником на церемонії підписання документа між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Довідка: Саміт G20 у Маямі – зустріч лідерів країн Групи двадцяти, запланована на середину грудня 2026 року в гольф-клубі Дональда Трампа в Доралі поблизу Маямі, куди Білий дім офіційно запросив як Володимира Зеленського, так і Володимира Путіна.