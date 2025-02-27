Об этом говорится в соответствующих письмах, которые направили Дональду Трампу и президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Смотрите также Российская ответственность за это– неизбежна, – Зеленский к годовщине избиения Россией MH17

Родственники жертв катастрофы MH17 требуют, чтобы Россия признала ответственность

В двух письмах Трампу и Урсуле фон дер Ляйен родственники погибших в результате катастрофы MH17 высказались ранее в этом месяце о возможном мирном соглашении. Утверждают, надежного соглашения трудно достичь без признания Россией ответственности за сбивание самолета.

Родные жертв уже давно требуют от страны-агрессора признания своей роли, извинений и публичного расследования по всем причастным и причинам катастрофы. Правительство Нидерландов последовательно поддерживало эти требования. Теперь родные жертв настаивают, что их требования должны быть частью любого потенциального мирного урегулирования войны.

Без этого не может быть надежного мира с Россией,

– подчеркнули родственники погибших.

Кстати, копии писем также прислали премьеру, комитетам (Министерства иностранных дел и юстиции и безопасности) нижней палаты парламента и главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Напомним, 17 ноября 2022 года окружной суд Гааги заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Их признали виновными в крушении малазийского "Боинга" на Донбассе в июле 2014 года и гибели 298 человек.

Суд поручил обеспечить арест. Также постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 миллионов евро компенсаций.

Однако Россия отказалась выдать 3 виновных в убытке MH17. В 10-ю годовщину катастрофы премьер Нидерландов Дик Схооф пообещал бороться, чтобы террористы сели за решетку.