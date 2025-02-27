Про це йдеться у відповідних листах, які направили Дональду Трампу й президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Родичі жертв катастрофи MH17 вимагають, щоб Росія визнала відповідальність

У двох листах до Трампа та Урсули фон дер Ляєн родичі загиблих внаслідок катастрофи MH17 висловилися раніше цього місяця про можливу мирну угоду. Стверджують, надійної угоди важко досягти без визнання Росією відповідальності за збиття літака.

Рідні жертв вже давно вимагають від країни-агресора визнання своєї ролі, вибачень і публічного розслідування щодо всіх причетних і причин катастрофи. Уряд Нідерландів послідовно підтримував ці вимоги. Тепер рідні жертв наполягають, що їхні вимоги мають бути частиною будь-якого потенційного мирного врегулювання війни.

Без цього не може бути надійного миру з Росією,

– наголосили родичі загиблих.

До речі, копії листів також надіслали прем'єру, комітетам (Міністерства закордонних справ і юстиції та безпеки) нижньої палати парламенту та очільниці європейської дипломатії Каї Каллас.

Нагадаємо, 17 листопада 2022 року окружний суд Гааги заочно засудив до довічного ув'язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка. Їх визнали винними у катастрофі малайзійського "Боїнга" на Донбасі в липні 2014 року й загибелі 298 людей.

Суд доручив забезпечити арешт. Також постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 мільйонів євро компенсацій.

Однак, Росія відмовилася видати 3 винних у збитті MH17. У 10-ту річницю катастрофи прем'єр Нідерландів Дік Схооф пообіцяв боротися, аби терористи сіли за ґрати.