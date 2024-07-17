Зеленський зауважив, що російське зло – не лише загроза для України. На жаль, усі винні у теракті переховуються у Росії, а вона своєю чергою не планує їх видавати.

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Винні у російських злочинах почують свій вирок

Росія збила літак 17 липня 2014 року.

Минуло вже 10 років із того дня, коли російські вбивці знищили в небі України пасажирський літак MH17. Увесь світ тоді побачив, хто прийшов з війною проти України і що російське зло є загрозою не лише для нас,

– написав президент України.

Унаслідок теракту були вбиті 298 людей. Серед них – 80 дітей. Серед пасажирів збитого MH17 були громадяни десятка держав.

Російська відповідальність за це – неминуча. І кожен, хто винен у цьому та інших російських злочинах війни, однозначно почує заслужений вирок,

– запевнив глава держави.

У тому, що винуватці будуть покарані, впевнений і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В інтерв’ю South China Morning Post він зауважив, що Росія досі говорить "відверту, системну і безсоромну брехню" та постійно відмовляється взяти на себе відповідальність за теракт і попросити вибачення перед жертвами та їхніми рідними.

"Мені прикро це говорити, але Росія вбила невинних жертв MH17 двічі. По-перше, своєю ракетою. По-друге, своєю брехнею", – додав він.

Кулеба зауважив, що українська сторона доклала значних зусиль до розслідування справи, а російська – роками бреше й маніпулює громадською думкою.

"Довічні терміни ув'язнення для виконавців цього злочину є доказом того, що Росії не вдасться уникнути відповідальності. Рано чи пізно ті, хто приймав початкові рішення у цій трагедії, також мають бути притягнуті до відповідальності", – заявив міністр.