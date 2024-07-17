Унаслідок катастрофи загинуло 298 людей, серед яких 80 дітей. Від причетності до їх загибелі у Росії відхрещуються, пише 24 Канал.

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Росія вважає, що "незалежні" розслідування не проведені

Посольство Росії у Нідерландах заявило, що розслідування справи про збиття Boeing 777 нібито політизоване.

Там вважають, що через "політизацію справи МН17" слідство так і не провело "повні, ретельні та незалежні міжнародні розслідування".

Посольство Росії у Гаазі заявило, що політизація справи МH17 обмежила розслідування,

– пишуть пропагандистські ЗМІ.

Додамо, що у 10-ті роковини катастрофи до Росії звернувся Європейський Союз. Він закликав країну-терористку визнати свою провину та видати злочинців. Втім, Росія знову цинічно "глибоко занепокоїлася" та проігнорувала заяву ЄС. А ще у середу, 17 липня, тобто у річницю теракту, міністр закордонних справ Росії Лавров проведе засідання Радбезу ООН.