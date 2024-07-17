В результате катастрофы погибли 298 человек, среди которых 80 детей. От причастности к их гибели в России открещиваются, пишет 24 Канал.

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Россия считает, что "независимые" расследования не проведены

Посольство России в Нидерландах заявило, что расследование дела о сбитии Boeing 777 якобы политизировано.

Там считают, что из-за "политизации дела МН17" следствие так и не провело "полные, тщательные и независимые международные расследования".

Посольство России в Гааге заявило, что политизация дела МН17 ограничила расследование,

– пишут пропагандистские СМИ.

Добавим, что в 10-ю годовщину катастрофы к России обратился Европейский Союз. Он призвал страну-террористку признать свою вину и выдать преступников. Впрочем, Россия снова цинично "глубоко обеспокоилась" и проигнорировала заявление ЕС. А еще в среду, 17 июля, то есть в годовщину теракта, министр иностранных дел России Лавров проведет заседание Совбеза ООН.