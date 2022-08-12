Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. Он также отметил, что оккупанты пытаются отвести внимание от себя и перехватить инициативу.

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"Именно россия была инициатором этого собрания Совбеза ООН, они сначала обстреляли ЗАЭС, создали картинку и потом, как всегда, начали обвинять в этом Украину", – говорит Тарас Семенюк.

По словам политолога, российские захватчики прекрасно понимают, что Энергодар – это козырь в их руках, который они используют для продвижения "идеи мира" – переговоров. оккупантам нужны переговоры только для того, чтобы восстановить силы, говорит он.

Тарас Семенюк политолог А это возможно только тогда, когда остановится война или когда боевые действия будут на паузе. кремль подаст мирное соглашение, как завершение войны и это будет поводом для проведения псевдореферендумов.

Поэтому фактор ЗАЭС, как темы для шантажа, будет все больше проявляться в риторике оккупантов, резюмирует политолог.

Кратко о ядерном терроризме российских извращенных воинов на ЗАЭС