Мирное соглашение с Украиной приближает уход Путина

Стали вырисовываться контуры возможного завершения войны 2022 года – не конфликта в целом, а военных действий.

1). Россия продолжает оккупировать ту территорию, которая занята сейчас, то есть то, что контролировалось на 23 февраля + то, что захвачено в ходе наступления на востоке Украины. Юридический статус – такой же, как был у "республик" до войны, то есть никто, кроме России, не признает ни независимости, ни того, что это является частью России.

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Что в соглашениях

2). Украина отказывается от вступления в НАТО, но сохраняет полученные вооружения + никак не ограничивается ее право вооружаться дальше.

Иными словами, замораживается примерно то, что есть на карте сейчас (Россия выводит войска из-под Киева и Чернигова и, возможно, Херсона). В соглашениях будет также много разных заведомо невыполнимых для каждой из сторон пунктов, как было в минских соглашениях. Или, вполне возможно, вообще не будет никакого всеобъемлющего соглашения, просто замораживание.

Перспективы в этом случае примерно следующие:

В идеальном (из реалистичных) варианте Украина получает "план Маршалла" – масштабную помощь США, ЕС и Великобритании. "План Маршалла" может быть популярнее военной поддержки в странах – это же в большой степени помощь собственному бизнесу. Можно ожидать быстрого и устойчивого развития – как в Германии или Японии после Второй мировой.

во-первых, людские потери гораздо меньше; во-вторых, правительство сохраняется непрерывно и обладает огромным начальным запасом поддержки; в-третьих, отношение в мире к Украине целиком позитивное, в отличие от немцев и японцев, которых многие ненавидели после окончания войны.

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Кремль устраивает саботаж Украины

Это не значит, что перспективы безоблачны. До смены режима Путина в России будет продолжаться то же самое, что было раньше – саботаж развития Украины. Подконтрольные России территории будут максимально использоваться для этого. После смены – кто знает, смены могут быть разные.

Соглашение, условия которого озвучила Украина, являются провалом Путина / Фото Getty Images

У России перспективы, скорее, мрачные. Санкции начнут отменяться сразу после заключения мирного соглашения, и некоторые санкции могут быть отменены еще до вывода войск с "территории после 23 февраля". Авиаперелеты, например. Возвращение некоторых бизнесов.

Однако часть санкций будет оставаться и после вывода (если он когда-то будет), а часть – так и вообще останется навсегда. В любом случае основной выход из-под санкций и необходимые изменения начнутся после ухода Путина – я уже описывал несколько дней назад какая, там неприятная развилка, два "кластера сценариев".

Мирное соглашение, конечно, приближает уход Путина – потому что иначе как провал оно восприниматься не будет, в том числе и внутри "ближнего круга". Но и переоценивать роль такого провала не стоит – Хрущев продержался год после Карибского кризиса, после чего отправился под домашний арест до самой смерти, но вот Хуссейн после поражения в войне 1991 года удержал власть (и потерял ее в результате войны, никак с первой не связанной).

Другое дело, что пока Путин остается у власти, даже минимальные реформы – типа отмены де-факто военного положения – маловероятны.

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