Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире одного из телеканалов рассказал о состоянии жителей Новопскова, по которым захватчики открыли огонь, сообщает 24 канал.

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Раненые россиянами украинцы – в стабильном состоянии

Гайдай отметил, что на подконтрольной Украине части Луганщины люди выходят на митинги и говорят россиянам, что не хотят, чтобы их оккупировали и чтобы был "русский мир".

Такая акция прошла 5 марта в Новопскове. Однако там враг цинично открыл огонь по мирным жителям. В результате пострадали 3 человека.

Состояние раненых – стабильное, их жизни ничего не угрожает. Они в больницах,

– отметил Гайдай.

Он добавил, что сейчас его тревожит, что россияне обстреливают детскую областную больницу.

Напомним, на митинге жители Новопскова были без оружия, в руках они держали только украинские флаги. Несмотря на приближенность к фронту и ожидание россиян на встречу с цветами, жители поселка смело выразили решительное нежелание видеть на своей земле захватчиков.

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