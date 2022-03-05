В Новопскове местное население вышло с украинскими флагами на улицы поселка, пытаясь остановить захватчиков.
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Россияне открыли огонь по людям в Новопскове
Враг открыл огонь по обезоруженному населению Новопскова. По информации главы Луганской области Сергея Гайдая, в результате этого пострадали три человека. Сейчас они в больнице.
Гайдай подчеркнул, что украинцы защищаются от "настоящих зверей, которым безразлично, кто напротив, враг абсолютно не имеет здравого смысла и сожаления".
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