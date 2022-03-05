У Новопскові місцеве населення вийшло з українськими прапорами на вулиці селища, намагаючись зупинити загарбників.

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Росіяни відкрили вогонь по людях у Новопскові

Ворог відкрив вогонь по обеззброєному населенню Новопскова. За інформацією глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, внаслідок цього постраждали троє людей. Зараз вони в лікарні.

Гайдай наголосив, що українці захищаються від "справжніх звірів, яким байдуже, хто навпроти, ворог абсолютно немає здорового глузду і жалю".

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