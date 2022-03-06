Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай ефірі одного із телеканалів розповів про стан жителів Новопскова, по яких загарбники відкрили вогонь, повідомляє 24 канал.

До теми У Новопскові росіяни відкрили вогонь по мирних жителях

Поранені росіянами українці – у стабільному стані

Гайдай зазначив, що на підконтрольній Україні частині Луганщини люди виходять на мітинги й говорять росіянам, що не хочуть, щоб їх окупували, щоб був "русскій мір".

Така акція відбулася 5 березня у Новопскові. Однак там ворог цинічно відкрив вогонь по мирних жителях. У результати постраждали 3 людей.

Стан поранених – стабільний, їхньому життю нічого не загрожує. Вони в лікарнях,

– зазначив Гайдай.

Він додав, що зараз його тривожить те, що росіяни обстрілюють дитячу обласну лікарню.

Нагадаємо, на мітингу жителі Новопскова були без зброї, у руках вони тримали лише українські прапори. Попри наближеність до фронту та очікування росіян зустрічі з квітами, місцеві жителі сміливо висловили рішуче небажання бачити на своїй землі загарбників.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!