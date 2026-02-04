Украинская делегация уже прибыла: все о новых переговорах с Россией и США в Абу-Даби
В Эмиратах начинается второй раунд дипломатических переговоров между Украиной, Россией и США. Ожидается, что встречи состоятся 4 и 5 февраля.
Информацию о ходе мирных переговоров в Абу-Даби и главные заявления дипломатов собрал 24 Канал.
Что известно о мирных переговорах в ОАЭ?
В Абу-Даби начался второй этап дипломатических трехсторонних встреч для мирного урегулирования войны в Украине.
Российская переговорная группа прибыла в Эмираты вечером 3 февраля, накануне встречи. Около 10:30 появилась информация о том, что украинская делегация прибыла в Абу-Даби, где запланированы трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Среди присутствующих – Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины. По данным ТАСС, в 9:15 4 февраля самолет Виткоффа прибыл в Абу-Даби, где состоятся переговоры по Украине.
