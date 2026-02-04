Укр Рус
4 февраля, 11:01
Украинская делегация уже прибыла: все о новых переговорах с Россией и США в Абу-Даби

Диана Подзигун

В Эмиратах начинается второй раунд дипломатических переговоров между Украиной, Россией и США. Ожидается, что встречи состоятся 4 и 5 февраля.

Информацию о ходе мирных переговоров в Абу-Даби и главные заявления дипломатов собрал 24 Канал.

Что известно о мирных переговорах в ОАЭ?

В Абу-Даби начался второй этап дипломатических трехсторонних встреч для мирного урегулирования войны в Украине.

11:21, 04 февраля

Российская переговорная группа прибыла в Эмираты вечером 3 февраля, накануне встречи.

11:20, 04 февраля

Около 10:30 появилась информация о том, что украинская делегация прибыла в Абу-Даби, где запланированы трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией.

Среди присутствующих – Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины.

10:53, 04 февраля

По данным ТАСС, в 9:15 4 февраля самолет Виткоффа прибыл в Абу-Даби, где состоятся переговоры по Украине.