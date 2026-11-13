Командующий ДШВ назвал один из главных козырей Украины на переговорах

Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол во время встречи с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Как успехи на фронте влияют на переговоры?

По его словам, украинские контрнаступления опровергают заявления России о том, что Украина якобы не способна продолжать сопротивление. В то же время они укрепляют позиции Киева в общении с партнерами и во время переговоров.

В качестве примера Апостол привел операцию "Добропольская". По его словам, тогда украинские военные остановили наступление значительных сил российской морской пехоты. Результаты операции, по его мнению, повлияли на оценку ситуации со стороны американского военного руководства.

Командующий подчеркнул, что успехи на фронте дают Украине дополнительные аргументы для получения военной помощи. В то же время отсутствие заметных результатов может усилить внешнее давление в отношении переговоров.

Апостол напомнил, что по итогам двух наступательных операций украинские военные восстановили контроль в целом над более чем 800 квадратными километрами территории.

Отметим, что за последнее время Силы обороны провели многоэтапную операцию "Вивальди" на Лиманском направлении и подземную операцию "Велес" на Купянском направлении.