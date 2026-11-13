Командувач ДШВ назвав один із головних козирів України на переговорах

Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

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Як успіхи на фронті впливають на переговори?

За його словами, українські контрнаступи спростовують заяви Росії про те, що Україна нібито не здатна продовжувати опір. Водночас вони посилюють позиції Києва у спілкуванні з партнерами та під час переговорів.

Як приклад Апостол навів Добропільську операцію. За його словами, тоді українські військові зупинили наступ значних сил російської морської піхоти. Результати операції, на його думку, вплинули на оцінки ситуації з боку американського військового керівництва.

Командувач наголосив, що успіхи на фронті дають Україні додаткові аргументи для отримання військової допомоги. Натомість відсутність помітних результатів може посилити зовнішній тиск щодо переговорів.

Апостол нагадав, що за результатами двох наступальних операцій українські військові відновили контроль загалом над понад 800 квадратними кілометрами території.

Зауважимо, що за останній час Сили оборони здійснили кількаетапну операцію "Вівальді" на Лиманському напрямку та операцію під землею "Велес" на Куп'янському напрямку.