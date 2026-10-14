Про це повідомив бригадний генерал Андрій Білецький у своєму зверненні в телеграмі.

Який результат четвертого етапу "Вівальді"?

Упродовж четвертого етапу "Вівальді" ворог втратив близько 3000 солдатів, а Україна повернула 101 кілометр квадратний території. Військові звільнили три населені пункти на Донеччині – Зелену Долину, Липове й Колодязі.

Операція "Вівальді", що починалася з ліквідації російської інфільтрації, швидко переросла у стрімкий і масштабний наступ. Дезорієнтовані окупанти втратили контроль над підрозділами, через що у їхніх лавах почався справжній хаос.

За словами Білецького, українські сили не дозволили противнику обійти Слов'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і взяти її в кліщі. Крім того, вдалося захистити стратегічно важливу трасу Харків – Слов'янськ.

Ми зірвали наступ угруповання "Запад" і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Вузловий,

– підкреслив бригадний генерал.

Отже, у ході усієї операції "Вівальді" захисники повернули під повний контроль України 16 населених пунктів та деокупували 277 квадратних кілометрів.

Загальні втрати російської армії за цей час сягнули 8000 солдатів.

Цей результат став можливим завдяки спільним зусиллям Третьої штурмової бригади, 60-ї та 125-ї бригад, підрозділу "KRAKEN", прикордонників, спецпризначенців СБУ та інших приданих сил.

Нагадаємо, під час попередніх етапів операції "Вівальді" українські сили активно застосовували комбінацію FPV-дронів та скидів боєприпасів для знищення ворожої логістики.

Також президент Володимир Зеленський зазначав, що масштабні дії ЗСУ суттєво виснажили російські війська та змусили їх перекидати додаткові резерви.