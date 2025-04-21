Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что на Дональда Трампа банально давят сроки. Уже неоднократно звучали заявления, что президент США хотел бы остановить войну за первые 100 дней своего президентства. Но пока все далеко до этого.

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Будет ли соглашение между Украиной и Россией

Как отметил Буряченко, эти новые заявления Трампа – это всего лишь его политические заявления. На самом деле переговорный процесс идет достаточно сложно. Россия не заинтересована даже в прекращении огня.

В своем заявлении Трамп также сказал, что после соглашения обе страны смогут вести бизнес со Штатами. Все это направлено на внутреннюю аудиторию.

Заявление направлено на внутреннего потребителя. Он показывает, что для него вопрос экономики является основным. В целом Украина конструктивно настроена на прекращение огня и прекращение войны,

– отметил Буряченко.

Россия вообще не демонстрирует готовности к окончанию войны. Они затягивают переговорный процесс и делают все, чтобы никакого результата не было.

Напомним, недавно Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия подпишут соглашение на этой неделе. Каких-то деталей он не предоставил.