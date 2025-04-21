Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що на Дональда Трампа банально тиснуть терміни. Вже неодноразово лунали заяви, що президент США хотів би зупинити війну за перші 100 днів свого президентства. Але поки все далеко до цього.

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Чи буде угода між Україною та Росією

Як наголосив Буряченко, оці нові заяви Трампа – це всього лиш його політичні заяви. Насправді перемовний процес йде досить складно. Росія не зацікавлена навіть у припиненні вогню.

У своїй заяві Трамп також сказав, що після угоди обидві країни зможуть вести бізнес зі Штатами. Все це спрямовано на внутрішню аудиторію.

Заява направлена на внутрішнього споживача. Він показує, що для нього питання економіки є основним. Загалом Україна конструктивно налаштована на припинення вогню та припинення війни,

– зазначив Буряченко.

Росія взагалі не демонструє готовності до закінчення війни. Вони затягують переговорний процес та роблять усе, аби ніякого результату не було.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія підпишуть угоду цього тижня. Якихось деталей він не надав.