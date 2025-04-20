Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відкритий лист. Його підписали, зокрема, представники першої адміністрації Трампа.

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Про що йдеться в листі

Політики занепокоєні тим, що влада президента може бути використана для здійснення "особистої помсти". Зокрема, йдеться про укази, спрямовані проти колишніх посадовців у сфері національної безпеки – Крістофера Кребса та Майлза Тейлора.

На думку підписантів, Трамп не повинен наказувати федеральним органам розслідувати справи людей, з якими він не згоден. Вони також пригадали "темні сторінки" історії, коли державна влада придушувала інакомислення.

Такої поведінки більше можна очікувати від королівського деспота, ніж від обраного лідера конституційної республіки. Це шлях автократії, а не демократії,

– йдеться в листі.

До слова, нещодавно Білий дім відвідала італійська прем'єр-міністрка Джоржа Мелоні. Під час зустрічі з президентом США вона заявила, що вважає Путіна загарбником, а Росію винною у вторгненні в Україну.