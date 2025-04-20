Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на открытое письмо. Его подписали, в частности, представители первой администрации Трампа.

Смотрите также "Всадники апокалипсиса": политолог охарактеризовал деятельность администрации Трампа

О чем говорится в письме

Политики обеспокоены тем, что власть президента может быть использована для осуществления "личной мести". В частности, речь идет об указах, направленных против бывших должностных лиц в сфере национальной безопасности – Кристофера Кребса и Майлза Тейлора.

По мнению подписантов, Трамп не должен приказывать федеральным органам расследовать дела людей, с которыми он не согласен. Они также вспомнили "темные страницы" истории, когда государственная власть подавляла инакомыслие.

Такого поведения больше можно ожидать от королевского деспота, чем от избранного лидера конституционной республики. Это путь автократии, а не демократии,

– говорится в письме.

К слову, недавно Белый дом посетила итальянский премьер-министр Джоржа Мелони. Во время встречи с президентом США она заявила, что считает Путина захватчиком, а Россию виновной во вторжении в Украину.