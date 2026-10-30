"Вбить клин между Европой": в ISW раскрыли истинную цель заявлений Кремля о переговорах

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

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Почему на самом деле добивается Москва

Поводом для новой информационной атаки стала телефонная беседа Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, которая состоялась 27 октября.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что у Европы якобы нет единой и последовательной позиции в отношении контактов с Москвой.

Отдельно он прокомментировал предстоящие переговоры в Абу-Даби. По словам чиновника, Россия договорилась лишь о трехстороннем формате переговоров с участием Украины и США. Он уточнил, что европейские страны на эту встречу "никто и не думал приглашать".

В то же время Ушаков отметил, что России все равно придется вести переговоры с людьми, которые ей "не очень нравятся", комментируя возможность будущего диалога с Европой.

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Аналогичную позицию озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия должна поддерживать тех европейских представителей, которые понимают необходимость диалога с Кремлем в рамках мирных переговоров.

В тот же день пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила европейских лидеров в нежелании обсуждать "российские интересы" и выдвижении Москве "нереалистичных требований".

По оценке аналитиков, эти заявления свидетельствуют о попытках Кремля не допустить Европу к переговорам, пока она не согласится на требование России от декабря 2021 года. Тогда Москва требовала сократить присутствие НАТО в Европе до границ 1997 года. Фактически это означало бы разрушение нынешней системы Альянса и коренное изменение архитектуры безопасности Европы.

Кроме того, Кремль пытается использовать разговор Путина со Стуббом и Стере, чтобы посеять недоверие между европейскими государствами и ослабить их позиции по урегулированию войны в Украине.

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Требование односторонних уступок от Украины

Помимо попыток расколоть Европу, Кремль создает почву для давления на Киев.

Ушаков 29 октября заявил, что переговоры Украины, США и России в Абу-Даби могут состояться после 4 ноября. По его словам, дата будет зависеть от "ситуации на поле боя и общей обстановки".

Он также отметил, что Россия будет следить за украинскими ударами по своей территории накануне 4 ноября. Таким образом Москва намекает, что ожидает от Украины прекращения дальнобойных атак. В то же время сама Россия ранее не соглашалась на взаимное прекращение таких ударов.

Аналитики отмечают, что Кремль не впервые использует преувеличенные заявления об успехах российской армии на фронте, чтобы оказывать давление на Украину во время переговоров и требовать уступок.

Пока непонятно, какие именно условия выдвигает Москва. Однако Кремль может намеренно создавать препятствия для переговоров, чтобы в случае отказа Украины от уступок обвинить Киев в нежелании достичь мира.