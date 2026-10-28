Также пока неизвестна окончательная дата встречи. Об этом помощник президента по внешнеполитическим вопросам рассказал пропагандистским СМИ.

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Что сказали в Кремле?

Юрий Ушаков заявил о подготовке встречи в трехстороннем формате. Он отметил, что точный график консультаций в столице Объединенных Арабских Эмиратов будет озвучен в ближайшее время.

Чиновник заявил, что страна-агрессорка не собирается приглашать европейцев на переговоры. Вместе с тем, Ушаков отказался подтвердить распространенные ранее сообщения о том, что переговоры запланированы именно на 10 ноября.

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит общественность, как только согласуют точный день встречи между представителями Москвы, Вашингтона и Киева.

Напомним, что в пятницу, 23 октября, Песков сказал, что обсуждать архитектуру безопасности Европы без других участников невозможно. Однако он добавил, что начало переговорного процесса будет в формате Россия – США – Украина.