У Кремлі заявили, що не збираються допускати європейців на переговори щодо України

Також наразі невідома остаточна дата зустрічі. Про це помічник президента із зовнішньополітичних питань розповів пропагандистським ЗМІ.

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Що сказали у Кремлі?

Юрій Ушаков заявив про підготовку зустрічі у тристоронньому форматі. Він наголосив, що точний графік консультацій у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів буде озвучений найближчим часом.

Посадовець заявив, що країна-агресорка не збирається запрошувати європейців на переговори. Разом із тим Ушаков відмовився підтвердити поширені раніше повідомлення про те, що переговори заплановані саме на 10 листопада.

Також прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль повідомить громадськість, щойно узгодять точний день зустрічі між представниками Москви, Вашингтона та Києва.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 23 жовтня, Пєсков казав, що обговорювати архітектуру безпеки Європи без інших учасників неможливо. Проте він додав, що початок перемовного процесу буде у форматі Росія – США – Україна.